publié le 12/01/2019 à 09:35

Une forte explosion s'est produite dans une boulangerie, ce samedi 12 janvier vers 9h, dans la rue de Trévise (IXe arrondissement de Paris), blessant plusieurs personnes et soufflant plusieurs vitrines alentours, d'après la préfecture de police et des journalistes AFP sur place.



L'explosion serait d'origine accidentelle. Des pompiers de Paris intervenaient pour une fuite de gaz dans la rue de Trévise, quand la déflagration s'est produite. La rue est jonchée de verre car plusieurs vitrines de magasins alentours ont été soufflées par l'explosion, ont constaté des journalistes de l'AFP.

À l'entrée de la rue Bergère, à quelques dizaines de mètres du lieu de l'explosion, une dizaine de personnes, blessées notamment à la tête, étaient en train d'être soignées. Les pompiers sont toujours en cours d'intervention. Un large périmètre de sécurité a été mis en place autour de la zone accidentée.

Suivez en direct l'évolution de la situation

12h30 - "À ce stade, nous pouvons dire qu'il s'agit manifestement d'une origine accidentelle, (ce) serait une fuite de gaz", a déclaré le procureur de la République de Paris Rémy Heitz, également sur place. "Il y a d'abord une fuite de gaz, puis l'arrivée des pompiers suivie d'une explosion ayant provoqué l'incendie", a-t-il relaté.



12h25 - "L'onde de choc s'est propagée dans les quatre rues adjacentes sur environ 100 m. Nous investissons tous les lieux pour voir s'il y a d'autres victimes", a ajouté Éric Moulin.



12h10 - "Douze personnes sont en urgence absolue et 24 personnes sont dans un état plus léger. Le pronostic vital est engagé pour trois personnes civiles", a déclaré à la presse sur place le commandant Éric Moulin, des sapeurs-pompiers de Paris. Chez les pompiers, on dénombre quatre victimes : l'un d'entre eux est en arrêt cardiaque, deux autres en urgence absolue, et un quatrième aurait disparu. Ce bilan reste provisoire.



12h07 - Sur place, les pompiers sont à l'oeuvre depuis trois heures. Les brancards arrivent toujours pour évacuer les blessés. Une centaine de policiers et des membres de la Croix Rouge sont également sur place. Même si l'incendie est désormais contenu, de la fumée se dégage toujours de l'immeuble.



12h00 - Sur Twitter, les pompiers de Paris, dont 200 sont mobilisés sur le lieu de l'explosion, appellent les citoyens à éviter les appels ne revêtant pas de caractère d'urgence afin de laisser la priorité aux victimes de l'explosion.

En raison des événements qui touchent actuellement Paris, nous recevons un grand nombre d’appels. Si votre appel ne revêt pas de caractère d’urgence nous vous invitons à libérer immédiatement la ligne d’appel d’urgence que vous occupez ¿¿ — Pompiers de Paris (@PompiersParis) 12 janvier 2019

11h50 - Selon les pompiers, 12 personnes sont gravement blessés, dont 5 avec un pronostic vital engagé.



11h10 - Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner s'est exprimé à l'instant sur la situation dans le IXe arrondissement. Il a qualifié l'explosion de "spectaculaire" et a déclaré qu'il a été lui-même "sous le choc de que j'ai vu". Après avoir indiqué que "le bilan sera lourd", le ministre en a profité pour saluer "le modèle français d'intervention qui est exemplaire". En effet, 200 pompiers ont été mobilisés sur place.



11h05 - "On était tous en train de dormir et là on entend un bruit, on a cru que c'était un séisme", raconte à l'AFP une adolescente de la rue attenante, la rue Montyon. "On est descendus et on a vu un immeuble en feu", ajoute son frère.



10h35 - Édouard Philippe et Christophe Castaner sont arrivés sur place. Sur Twitter, le ministre de l'Intérieur explique que "plus de 200 pompiers de Paris sont engagés dans les opérations de secours. Le bilan s'annonce lourd. Mes premières pensées vont aux blessés et leurs proches".



10h30 - Les images de l'explosion de la boulangerie dans la rue de Trévise sont impressionnantes.

L'arrivée des secours dans la rue Trévise à Paris, samedi 12 janvier 2019
"Toutes les fenêtres de l'appartement ont explosé", décrit une habitante du quartier à l'AFP
Au moment de l'explosion, les pompiers étaient déjà sur place, occupés à éteindre un début d'incendie
L'explosion a fait plusieurs blessés, dont deux pompiers dans un état grave, samedi 12 janvier 2019
Des habitants se font évacués par les pompiers, après l'explosion d'une boulangerie dans le IXe arrondissement de Paris
Une explosion a fait plusieurs blessés rue Trévise à Paris, samedi 12 janvier 2019
Les forces de secours sont encore en cours d'intervention, dans la rue de Trévise (IXe arrondissement de Paris), samedi 12 janvier 2019
Certains blessés, touchés notamment à la tête, ont pu être soignés sur place
Plusieurs personnes habitant au-dessus de la boulangerie ont pu être évacuées par les pompiers
La rue de Trévise est jonchée de débris de verre, car les vitrines alentours ont été soufflées par l'explosion de la boulangerie, samedi 12 janvier 2019
L'explosion d'une boulangerie dans le IXe arrondissement de Paris a fait une dizaine de blessés samedi 12 janvier 2019
La piste d'une fuite de gaz est privilégiée pour le moment, après l'explosion d'une boulangerie à Paris, samedi 12 janvier 2019

10h25 - "Toutes les fenêtres de l'appartement ont explosé, toutes les portes qui étaient ouvertes sont sorties de leurs gonds, pour sortir de la chambre j'ai dû marcher sur la porte, les enfants étaient paniqués, ils pouvaient pas sortir de leur chambre", décrit à l'AFP Claire Sallavuard, une autre habitante. Elle et sa famille ont finalement été évacuées par une échelle par les pompiers depuis le 1er étage.



10h10 - "C'était énorme. Ça m'a fait peur, ça a fait peur aux enfants aussi. Ils pensaient que c'était un pétard, mais non, c'était bien plus fort qu'un pétard", explique sur RTL cet habitant du quartier.



10h00 - D'après notre journaliste sur place, plusieurs blessés ont été dénombrés, dont deux pompiers en urgence absolue. La boutique et le premier étage de l'immeuble ont été littéralement soufflés.

¿ #intervention en cours des @PompiersParis pour un incendie dans un commerce suivi d’une forte explosion rue de Trévise dans le 9ème. Évitez le secteur et laissez le passage aux véhicules de secours — Préfecture de police (@prefpolice) 12 janvier 2019

