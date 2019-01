et Leia Hoarau

12/01/2019

La forte explosion qui a retenti ce matin rue de Trévise, dans le IXe arrondissement de Paris, s'est produite dans une boulangerie. "On déplore 12 personnes en "urgence absolue" dont trois sapeurs pompiers", a déclaré à la presse sur place le commandant Eric Moulin, des sapeurs-pompiers de Paris.





L'explosion aurait été provoquée par une fuite de gaz. La boutique et le premier étage ont été littéralement soufflés, à tel point qu'il ne reste presque plus rien de la façade de l'immeuble. Selon les témoins sur place, l'explosion a été impressionnante. À 9h du matin, heure du drame, certains habitants du quartier étaient encore chez eux.

"C'était énorme, je n'ai jamais entendu un truc pareil", explique ce témoin. "Ça m'a réveillé, j'ai sursauté dans mon lit (...) Ça m'a fait peur, ça a fait peur aux enfants aussi. Les enfants pensaient que c'était un feu d'artifice, mais non, c'était bien plus fort qu'un pétard. C'est hallucinant, c'était énorme".