Mondial 2019 de handball : le programme de l'équipe de France

publié le 09/01/2019 à 18:02

Un mois après le triomphe de leurs homologues féminines à l'Euro 2019, les handballeurs français défendent leur statut de doubles champions du monde en titre à partir de vendredi 11 janvier (20h30 face au Brésil) à Berlin. Leur objectif sera aussi de gagner un ticket pour les Jeux Olympiques de 2020 à Tokyo.



Les joueurs de Didier Dinart abordent toutefois la compétition dans des conditions un peu moins favorables que les femmes d'Olivier Krumbholz. Leur maître à jouer Nikola Karabatic, convalescent après une opération à un pied, n'est pas là et ils ne pourront pas compter sur le soutien du public pour rétablir une trajectoire qui a subi un légère inflexion descendante à l'Euro 2018 (médaille de bronze).

L'ambition, toutefois, ne manque pas à ce groupe qui "a de la gueule", pour l'entraîneur-adjoint Guillaume Gille, même sans sa star, et qui a la possibilité, après les médailles d'or de 2015 au Qatar et de 2017 à Paris, de réussir le premier triplé de l'histoire au Mondial. Ce serait le septième sacre pour la France, déjà détentrice du record.

Les Bleus ont été placés dans le groupe A avec l'Allemagne, co-organisatrice avec le Danemark, la Russie, la Serbie, la Corée unifiée et le Brésil. Les résultats seront conservés pour une deuxième phase de groupe à Cologne, où les rivaux pour le dernier carré devraient être, outre l'Allemagne, l'Espagne et la Croatie. Pour aller directement aux JO sans passer par les toujours stressants tournois de qualification, il faudra être champion du monde.

Mondial 2019 de handball : le programme

Tour préliminaire :

Groupe A :



Jeudi 10 janvier :

Allemagne - Corée à 18h15



Vendredi 11 janvier :

Serbie - Russie à 18h

Brésil - France à 20h30



Samedi 12 janvier :

Russie - Corée à 15h30

Allemagne - Brésil à 18h15

France - Serbie à 20h30



Lundi 14 janvier :

Serbie - Brésil à 15h30

Russie - Allemagne à 18h

France - Corée à 20h



Mardi 15 janvier :

Russie - Brésil à 15h30

Corée - Serbie à 18h

Allemagne - France à 20h30



Jeudi 17 janvier :

Brésil - Corée à 15h30

Allemagne - Serbie à 18h

France - Russie à 20h30



Groupe B :



Vendredi 11 janvier :

Japon - Macédoine à 15h

Islande - Croatie à 18h

Bahreëin - Espagne à 20h30



Dimanche 13 janvier :

Macédoine - Bahreïn à 14h

Croatie - Jazpon à 16h30

Espagne - Islande à 19h00



Lundi 14 janvier :

Islande - Bahreïn à 15h30

Croatie - Macédoine à 18h

Espagne - Japon à 20h30



Mercredi 16 janvier :

Japon - Islande à 15h30

Croatie - Bahreïn à 18h00

Macézdoine - Espagne à 20h30



Jeudi 17 janvier :

Bahreïn - Japon à 15h30

Macédoine - Islande à 18h00

Espagne - Croatie à 20h30



Groupe C :



Jeudi 10 janvier :

Chili - Danemark à 20h15



Vendredi 11 janvier :

Arabie Saoudite - Autriche à 18h00

Tunisie - Norvège à 20h30



Samedi 12 janvier :

Autriche - Chili à 15h00

Norvège - Arabie Saoudite à 17h30

Danemark - Tunisie à 20h15



Lundi 14 janvier :

Tunisie - Chili à 15h00

Norvège - Autriche à 17h00

Danemark - Arabie Saoudite à 20h15



Mardi 15 janvier :

Arabie Saoudite - Tunisie à 16h15

Norvège - Chili à 18h30

Autriche - Danemark à 20h45



Jeudi 17 janvier :

Chili - Arabie Saoudite à 15h00

Autriche - Tunisie à 17h30

Danemark - Norvège à 20h15



Groupe D :



Vendredi 11 janvier :

Angola - Qatar à 15h30

Argentine - Hongrie à 18h00

Égypte - Suède à 20h30



Dimanche 13 janvier :

Qatar - Égypte à 15h30

Hongrie - Angola à 18h00

Suède - Argentine à 20h30



Lundi 14 janvier :

Hongrie - Qatar à 15h30

Argentine - Égypte à 18h00

Suède - Angola à 20h30



Mercredi 16 janvier :

Angola - Argentine à 15h30

Hongrie - Égypte à 18h00

Qatar - Suède à 20h30



Jeudi 17 janvier :

Égypte - Angola à 15h30

Qatar - Argentine à 18h00

Suède - Hongrie à 20h30



Tour principal (deux groupes de six) du samedi 19 au mercredi 23 janvier.



Demi-finales vendredi 25 janvier à 17h30 et 19h30.



Finale dimanche 27 janvier à 17h30.