publié le 12/01/2019

Deux pompiers sont décédés. 37 personnes sont blessées, dont 8 gravement. Une explosion est survenue dans un immeuble du IXe arrondissement où des pompiers intervenaient pour une fuite de gaz.



Il y a eu une "explosion grave certainement liée à une fuite de gaz d'origine manifestement accidentelle avec des poches de gaz qui ont explosé", avait déclaré vers sans autres précisions le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, qui s'est rendu sur place.

L'explosion a eu lieu "au moment où des gens étaient dans la rue et les pompiers à l'intérieur" de l'immeuble, a précisé Christophe Castaner. Elle s'est produite vers 9h au 6 rue Trévise, où se trouve une boulangerie. Dans la rue enfumée jonchée de verres et de débris, des immeubles et des commerces ont les fenêtres et les vitrines soufflées, des voitures sont renversées ou totalement détruites, calcinées, témoignant de la force de l'explosion.