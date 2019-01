publié le 09/01/2019 à 06:15

Si vous êtes en Lorraine, en Guyane ou encore en Guadeloupe, les soldes ont déjà démarré. Pour le reste de la France métropolitaine, les premiers rabais seront possibles dès le mercredi 9 janvier, date officielle du début de cette opération commerciale, en perte considérable de vitesse ces dernières années.



Ces soldes s'annoncent pourtant déterminantes en ce début d'année pour de nombreux commerçants, durement éprouvés en novembre-décembre par les manifestations des "gilets jaunes". Dès lors, suffiront-elles à compenser le manque à gagner de cette période ?



À noter cependant que les habitants de Saint-Pierre et Miquelon et La Réunion devront encore patienter quelques jours avant de procéder à leurs achats alors que les soldes démarreront respectivement le 16 janvier et le 2 février.

¿ [#Soldes]

¿ Plus que 2 jours avant les soldes pour la plupart des départements !

Plus d'info ¿ https://t.co/SvqY0Md3Jc

Les dates en image ¿¿¿¿¿¿ pic.twitter.com/8Cyl5CvLXC — service-public.fr (@servicepublicfr) 7 janvier 2019

Quelle durée ?

Les clients auront six semaines pour profiter des bonnes affaires. Si le gouvernement souhaitait rabaisser à quatre semaines la période des soldes, cette réduction ne s'appliquera pas pour cette session hivernale. C'est pourquoi, cette année encore, les soldes se termineront donc le 19 février dans la majorité des départements français.

Le projet de loi "Pacte", adopté en première lecture à l'Assemblée nationale cet automne, doit encore faire l'objet d'un examen au Sénat courant janvier. Dès l'été prochain, la période des soldes devrait donc bien être réduite à seulement un mois.

Quelles sont les règles ?

Pour rappel, contrairement aux autres périodes de promotions commerciales, les soldes sont les seuls moments où les commerçants peuvent vendre à perte. D'où des réductions parfois très intéressantes, allant jusqu'à 70%, et qui le seront d'autant plus cette année que les stocks à écouler sont très importants.



Malgré tout, ces tarifs avantageux ne suppriment les obligations commerciales. C'est pourquoi le site officiel de l'administration française rappelle que la mention "pendant les soldes, article ni repris, ni échangé" est abusive. "En cas de vice caché, le vendeur est dans l'obligation de remplacer l'article ou de le rembourser. S'il n'y a pas de vice caché, le commerçant n'est pas tenu juridiquement de procéder à l'échange ou au remboursement, mais il peut le faire à titre commercial", peut-on lire sur le site service-public.fr.