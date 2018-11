publié le 14/11/2018 à 18:52

On en sait plus ce soir sur les huit personnes mises en examen dans la Nièvre dans une affaire de pédophilie hors norme, selon la police.



Parmi les auteurs présumés, âgés de 25 à 48 ans, un couple et deux anciens couples. 5 hommes et 3 femmes accusés de viols et d'agressions sexuelles sur 4 petits garçons, leurs propres enfants âgés de 4 à 9 ans. Les hommes ont été placés en détention mais les femmes sont libres sous contrôle judiciaire. L'une de celle-ci a nié les faits au micro de RTL : "Nous sommes accusés sur des choses fausses. Ce sont des mensonges, nous n'avons pas touché nos enfants". Elles réfutent toutes les maltraitances en concédant, "une petite fessée de temps en temps mais pas plus".

Mis en examen pour près de 70 infractions, les agresseurs présumés sont notamment suspectés de faits de "viols aggravés sur mineurs (de moins) de 15 ans, pour certains avec un caractère incestueux", de "faits d'agressions sexuelles avec les mêmes circonstances aggravantes", de "corruption de mineurs", de "violences aggravées" ou encore de "privation d'aliments", a déclaré le vice-procureur de Nevers Paul-Édouard Lallois. Ils sont également poursuivis pour "violences aggravées" et "privations d'aliments".

À écouter également dans ce journal

Société : Édouard Philippe a été très clair :pas question de renoncer à la hausse des taxes sur les carburants. En revanche, comme promis, il a annoncé toute une série de mesures pour amortir le choc, notamment pour les ménages les plus modestes.



Politique : Emmanuel Macron doit intervenir une dizaine de minutes dans le 20 heures, depuis le porte-avions Charles de Gaulle au large de Toulon. Un bâtiment qui vient d'être entièrement rénové. Il y est monté dans l'après-midi et il doit y passer la nuit. Le président veut faire une visite à hauteur d'homme en rencontrant tous les corps de métiers de l'amiral au matelot.



Football : N'Golo Kanté a refusé d'être payé dans un paradis fiscal. Selon nos confrères de Médiapart, qui révèlent les Football Leaks, le champion du monde s'était vu proposer le versement d'une partie de ses revenus à Jersey. Mais il a donc refusé.