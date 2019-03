Des accrochages ont éclaté entre manifestants et forces de l'ordre, ce samedi 30 mars, pendant la 20e journée de mobilisation des "gilets jaunes"

publié le 31/03/2019 à 20:00

Scène d'une violence inouïe ou l'on voit un policier frapper avec sa matraque, à la tête, un manifestant #GiletJaune qui semble pacifiste lors de l'#acte20 des Gilets Jaunes à #Besançon - #acteXX | Reportage complet dans la soirée | Images @emma_audrey_fr pic.twitter.com/MXsqvvsS22 — Média 25 (@m25_fr) 30 mars 2019

Les images font polémique. La scène se déroule samedi 30 mars à Besançon, à l'occasion de la 20e journée de mobilisation des "gilets jaunes". On y voit un policier se diriger vers un manifestant, qui ne le voit pas arriver, et le frapper violemment à la tête avec sa matraque.



Enregistrée par Emma Audrey, une reporter présente sur place au moment des faits, la vidéo a été rapidement relayée sur les réseaux sociaux, où elle suscite l'indignation des internautes. "J'ai littéralement eu un frisson froid dans le dos quand j'ai vu la scène se dérouler à 1 mètre de moi. J'ai vraiment cru que le jeune allait perdre conscience tellement il a été frappé avec haine et force", témoigne l'auteure des images sur Twitter.

Selon la préfecture du Doubs, questionnée par L'Est républicain, "les images sont sorties de leur contexte (...) L'homme sur le chemin tentait de faire obstruction à l'interpellation (d'une autre personne) et essayait de ramasser un spray de lacrymogène à ses pieds".

Le jeune homme, blessé à l'arcade sourcilière a été pris en charge par les "street medic" puis par les pompiers. "Il va bien, mais reste marqué psychologiquement", précise Emma Audrey.

J’ai littéralement eu un frisson froid dans le dos quand j’ai vu la scène se dérouler à 1 mètre de moi. J’ai vraiment cru que le jeune allait perdre conscience tellement il a été frappé avec haine et force. Ensuite je l’ai suivi, pas vraiment pour le filmer mais parce que -2/9 — Emma Audrey (@emma_audrey_fr) 31 mars 2019