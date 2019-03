publié le 28/03/2019 à 16:35

Dans 10 ans, les plus de 65 ans seront plus nombreux que les moins de 20 ans. Comment dans ces conditions inédites dans notre pays, financer les structures, les aides aux familles ? Ce n'est pas qu'une question d'argent mais aussi d'organisation. Beaucoup de professionnels préconisent la construction de résidences adaptées.



À Dijon, Jeannine se tient debout dans son salon. Elle a 99 ans. "À cet âge-là, je n'aurais jamais cru", confie-t-elle. Elle loue un appartement totalement adapté et décoré à son goût depuis six ans. "Je ne peux plus lire, je ne peux plus faire un chèque. Pour le moment, je me dirige toute seule, je prends ma douche, elle est facile", explique Jeannine.



En résidence-service, Jeannine a un accès facile à des soins, elle a une femme de ménage, "une heure et demi le lundi", à des activités de groupes. Elle n'a qu'à traverser le couloir pour voir son amie. "Elle est beaucoup plus jeune que moi".

"On s'amuse bien toutes les deux". Brigitte, âgée de 86 ans, n'irait pour rien au monde en Ehpad. "On est plus libre, on n'a pas d'heure de lever, de déjeuner, tant qu'on peut éviter, ça vaut mieux comme ça", souligne-t-elle l'octogénaire.

Ici, il n'y a pas d'aide-soignants, d'infirmiers au quotidien. Il faut les faire venir de l'extérieur en cas de besoin mais le prix est également plus abordable qu'en Ehpad environ 700 euros par mois.