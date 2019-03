publié le 25/03/2019 à 13:18

À Nice, les proches de Geneviève Legay, cette femme de 73 ans grièvement blessée samedi lors d'une manifestation interdite, n'ont pas commenté les vœux de prompt rétablissement d'Emmanuel Macron à son égard. Mais ils comptent porter plainte.



Celle-ci doit être déposée aux alentours de 14h30 ce lundi 25 mars, au palais de justice de Nice. La plainte doit être déposée pour "violences volontaires avec arme en réunion par personne dépositaire de l'autorité publique sur personne vulnérable". Elle doit aussi viser le préfet des Alpes-Maritimes, en sa qualité civile.

Pour le moment, les images de vidéosurveillance des abords de la place Garibaldi à Nice sont en cours d'exploitation. Elles devront déterminer si la septuagénaire a été bousculée pendant la charge policière ou si elle a perdu l'équilibre sans être touchée.

Dimanche 24 mars, cette femme a pu être entendue à l'hôpital par les policiers en charge de l'enquête. Son état est toujours stable : elle souffre de plusieurs factures dont une très importante à l'arrière du crâne. Ce lundi 25 mars à 18 heures, un rassemblement de soutien à Geneviève Legay aura lieu sur la place Garibaldi à l'appel de plusieurs syndicats, associations et partis politiques.

