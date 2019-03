publié le 25/03/2019 à 12:13

Les mots ont du mal à passer. Emmanuel Macron s'est adressée ce lundi 25 mars à la militante d'Attac grièvement blessée lors de la dernière mobilisation des "gilets jaunes" à Nice. Geneviève Legay, 73 ans, était violemment tombée après une charge des forces de l'ordre, lors d'une manifestation interdite. Ses proches ont d'ailleurs décidé de porter plainte contre les policiers et le préfet.





Lors d'un entretien accordé à Nice Matin, Emmanuel Macron a d'abord souhaité "qu'elle se rétablisse au plus vite et sorte rapidement de l'hôpital". "Et je souhaite la quiétude à sa famille. Mais pour avoir la quiétude, il faut avoir un comportement responsable", a-t-il ajouté.

"Je lui souhaite un prompt rétablissement, et peut-être une forme de sagesse", a poursuivi le chef de l'État. "Quand on est fragile, qu'on peut se faire bousculer, on ne se rend pas dans des lieux qui sont définis comme interdits et on ne se met pas dans des situations comme celle-ci", tout en soulignant que "cette dame n'a pas été en contact avec les forces de l'ordre".

Des propos jugés déplacés pour certains. Mais pas pour Mounir Mahjoubi. Invité sur BFMTV et RMC ce lundi 25 mars, le secrétaire d'État au Numérique a d'abord refusé "de commenter ce qu'a dit le président de la République" car il "n'avait pas le contexte" avant d'ajouter : "Ce que j'entends dans la phrase du président, c'est de la compassion pour cette dame".



"Cette femme est une militante. (...) Moi je pense à elle et sa famille. (...) Je regrette les violences", a précisé le membre du gouvernement.