publié le 25/03/2019 à 10:48

135 euros. C'est le prix de l'amende reçue par un couple de "gilets jaunes" venu manifester à Paris samedi 23 mars. Mais le motif va en étonner plus d'un : leur pull-over. Celui-ci portait en effet la mention "Oui au RIC, je dis oui au référendum d'initiative citoyenne pour la paix civile et la justice fiscale".



Comme le rapporte franceinfo, c'est au moment de prendre le métro place de l'Étoile, rue Victor Hugo (XVIe arrondissement) que Béatrice et Jérôme ont été arrêtés par des policiers. Selon ce couple habitant le département de l'Orne, les agents leur auraient indiqué que leur pull était un motif de manifestation, dans ce périmètre interdit aux rassemblements en ce 19e acte de la mobilisation.

"On n’allait pas manifester sur les Champs-Élysées, on allait au métro, mais ils n’ont pas voulu entendre. On a même proposé d’enlever notre pull mais ils ont refusé", affirme Béatrice auprès de nos confrères. "C'est de l'abus de pouvoir", estime son compagnon. Le couple a en tout cas refusé de payer les deux amendes et a contacté un avocat.



France, 2019 : 135€ d'amende pour un pull qui ne plaît pas à la police. pic.twitter.com/zmGmZNybhi — MC Pablo (@p4bl0) 23 mars 2019