Les tests d'angine bientôt pratiqués en pharmacie

publié le 25/03/2019 à 10:02

Matignon va annoncer ce lundi 25 mars, à l’occasion du comité interministériel de la santé, que les pharmaciens pourront désormais réaliser les tests d'angine, qui sont déjà pratiqués chez les généralistes.



Les patients qui se plaignent de mot de gorge pourront donc directement se rendre en pharmacie comme le rapporte Le Parisien. Ces tests sont très rapides puisqu'ils ne durent que huit minutes. Le temps pour le pharmacien de frotter un coton tige sur les amygdales du patient afin de déterminer s'il s'agit d'une angine virale ou d'une angine bactérienne et si des antibiotiques sont donc nécessaires.

Cette annonce a pour objectif de lutter contre la surconsommation et le mauvais usage des antibiotiques. Aujourd'hui seulement une angine sur cinq mérite un tel traitement et pourtant les angines engendrent à elles seules 10% des prescriptions d'antibiotiques. En clair, on en prescrit beaucoup trop et souvent à tort. Elle permettra également de faire des économies à hauteur de 20 millions d'euros par an selon le quotidien régional.