publié le 13/11/2018 à 13:29

Michel Fourniret jugé cette fois pour un crime crapuleux, le seul de la liste macabre de ce tueur en série. Il comparait devant la Cour d'assises des Yvelines aux côtés de son ex-épouse Monique Olivier pour avoir assassiné une femme afin de s'emparer du trésor du "gang des Postiches". C'est un homme vieilli, qui est apparu dans le box ce mardi 13 novembre. L'"ogre" s'est tassé, il peine à se pencher pour parler dans le micro, sa barbe a blanchi et ses mains tremblent par à coups.



Michel Fourniret a désormais des allures de vieillard au regard perdu et son avocat l'assure : ce n'est pas un rôle de composition. "Sa mémoire lui joue des tours et sa surdité est évidente. À mon avis, il ne joue pas la comédie et l'expert l'a dit également", explique au micro de RTL maitre Grégory Vavasseur. De son côté, Monique Olivier a l'air plus alerte. L'accusée ne jette pas un regard au tueur en série. Tous les deux sont officiellement divorcés depuis plus de huit ans et incarcérés dans des prisons différentes. C'est donc un meurtre qui les réunit encore une fois.

La famille de la victime Farida Hammiche espère que quatre jours suffiront à arracher quelques informations aux accusés pour notamment enfin savoir où se trouve le corps de la jeune femme âgée de 31 au moment du crime.

Mais Michel Fourniret semble toujours prêt à jouer avec la justice. Ce matin, l'homme a murmuré une seule phrase sur les faits : "Lorsqu'il s'agit d'actes inexcusables, plus rien n'est à dire". Quelques mots lâchés d'un air mystérieux au milieu d'un flot de parole sur sa vie. "Ne pas se fier aux apparences, a noté un expert qui l'a examiné il y a quelques semaines. Malgré son âge, la dangerosité criminologique de Michel Fourniret est intacte".

