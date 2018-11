La tombe du maréchal Pétain vandalisée à l'île d'Yeu

et AFP

Cela s'est passé la nuit du 10 au 11 novembre. Quelques heures avant la cérémonie officielle pour célébrer le centième anniversaire de l'Armistice de la Première Guerre mondiale, la tombe du maréchal Pétain a été vandalisée sur l'île d'Yeu, en Vendée.



Dimanche 11 novembre, vers de 7 heures du matin, les gendarmes découvrent alors une inscription sur la tombe de Philippe Pétain : "Pour mon père". Ces trois mots inscrits à la peinture noire sur la tombe, la croix, elle, a été brisée, relate Le Parisien.



Une information confirmée par la procureure des Sables-d'Olonne. "Il y a régulièrement des dégradations, qui peuvent prendre plusieurs types de formes, soit de la peinture, la croix souvent est cassée, soit des pots de fleurs ou des poubelles qui sont déversés", a indiqué Carine Halley. Selon elle, la sépulture est dégradée une à deux fois par an, et ce "n'est pas forcément lié à un événement historique particulier".

Un lien avec la polémique ?

Pour l'instant, l'enquête ouverte n'a mené à aucune piste et il est impossible d'établir un parallèle avec la polémique survenue durant les commémorations du centenaire de la guerre de 1914-1918 autour des propos tenus par Emmanuel Macron.





Le chef de l'État avait jugé "légitime" d'inclure le maréchal Pétain dans un hommage aux Invalides aux chefs militaires de la Grande Guerre. Avant de préciser : "On peut avoir été un grand soldat à la Première Guerre mondiale et avoir conduit à des choix funestes durant la Seconde". Une sortie qui avait déclenché l'indignation de l'opposition.