publié le 13/11/2018 à 11:26

"Je n'ai aucune intention de me présenter un jour". Voilà ce que Michelle Obama écrit noir sur blanc dans ses mémoires. Un livre événement qui sort ce mardi 13 novembre et dont le journal Le Monde publie ce matin les bonnes feuilles.



"La politique ne m'a jamais passionnée et mon expérience des 10 dernières années n'y a rien changé. Je continue d'être agacée par la mesquinerie partisane, la ségrégation tribale entre d'un coté le rouge Républicain et de l'autre le bleu Démocrate. Cette idée que nous devrions choisir un camp et nous y tenir", explique-t-elle, regrettant de voir que chacune des mesures prises par son mari sont en train d’être détricotées les unes après les autres par Donald Trump.

L'ex First Lady ne ménage pas l'actuel président des États-Unis dans cet ouvrage. Elle le décrit comme "une petite brute, un homme qui, entre autres, dénigre les minorités, exprime ouvertement son mépris pour les prisonniers de guerre, et bafoue la dignité des États-Unis à pratiquement chacune de ses prises de paroles", dit-elle.

L'épouse de Barack Obama raconte aussi ce 20 janvier 2017 où elle et son mari ont franchi pour la dernière fois le perron de la Maison Blanche pour assister, comme c'est la règle, à la cérémonie d'investiture de Donald Trump. "Ce jour-là", raconte-t-elle, "j'éprouvais un mélange confus de sentiments. J’étais fatiguée, fière, impatiente mais aussi désemparée.

Désemparée devant ce spectacle, devant le capitole, en tribune, des hommes, des hommes blancs. Une uniformité désespérante", écrit elle.

Michel Obama sera à Paris le 5 décembre prochain à la Seine Musicale pour présenter son livre publié en 31 langues.