publié le 13/11/2018 à 08:34

Michel Fourniret est de nouveau dans le box des accusés. "L'ogre" des Ardennes, comme on le surnomme, est cette fois jugé pour l'assassinat de Farida Hammiche, l'épouse d'un de ses ex co-détenus en 1988. Un assassinat qui lui avait permis de s'emparer d'une partie du magot du "gang des postiches".



30 ans après, l'époux de la victime espère enfin savoir où se trouve le corps de sa femme. Il n'exclut pas non plus de nouveaux aveux dans d'autres dossiers.

"Il se dit que s'il peut, du fait de son rapport à Michel Fourniret, lui faire reconnaître un certain nombre d'éléments, d'autres meurtres qu'il aurait pu commettre, ça peut être l'occasion de lui parler les yeux dans les yeux pour qu'il parle", espère son avocat, Me Didier Seban.

Il rappelle que, dans un rapport, les gendarmes avaient listé une cinquantaine de faits criminels qui pouvaient avoir été commis par Michel Fourniret. "Il vient d'avouer des meurtres qui ont 30 ans et 28 ans d'ancienneté. Estelle Mouzin a disparu il y a 15 ans : rien n'est impossible", ajoute-t-il.



À écouter également dans ce journal

Justice - Trois après les attentats du 13 novembre 2015, la lente reconstruction des victimes se poursuit. Ce soir-là, Gaëlle avait été grièvement blessée au Bataclan, au visage notamment, une partie de sa mâchoire a été entièrement arrachée. Elle témoigne au micro de RTL.



International - Aux États-Unis, le feu qui ravage depuis jeudi la Californie n'est toujours pas sous contrôle. Le bilan s'est encore alourdi ces dernières heures. On compte désormais 42 morts.



Consommation - Les prix des carburants continuent de baisser. À quatre jours de la journée d'action des "gilets jaunes", le litre de gazole recule de -3,10 centimes et s'affiche désormais en moyenne à 1,48 euros.



Culture - Stan Lee, le créateur de la plupart des super-héros, est décédé le 12 novembre à l'âge de 95 ans. Preuve de son influence, de nombreuses personnalités lui ont rendu hommage.