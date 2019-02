et Joanna Wadel

publié le 05/02/2019 à 14:15

Il va falloir s'armer de patience pour déterminer les circonstances de la disparition du footballeur. En effet, l'épave ne devrait pas être remontée tout de suite. La mer "démontée sur le port de Saint-Pierre", empêche Roger, un pêcheur qui connait bien le secteur, de rejoindre la zone de l'épave, située à une vingtaine de kilomètre au nord de l'île. L'homme assure que "toute intervention dans les prochaines heures est impossible".



Le pêcheur a tout de même souhaité livrer un message aux familles des victimes : "La Manche est impraticable en ce moment, j'imagine que c'est dur à entendre pour les familles mais c'est ainsi. On prie pour elles et pour les victimes".

Une autre habitante de l'île a confié sa tristesse quant à l'issue tragique de l'affaire, qu'elle a pu suivre chaque jour dans le journal local. "On a de la sympathie pour eux, il y a eu tellement de drames en mer, et nous, sur notre île, on vit avec", explique t-elle.

Le corps a pu être repéré à soixante mètres de profondeur, à l'aide d'un robot contrôlé à distance par le UK AAIB (Air Accidents Investigation Branch), le bureau d'investigation britannique des accidents aériens. Pour l'instant, il est impossible d'essayer de remonter l'avion, qui pourrait se disloquer au moment de l'opération. Le rapport des enquêteurs ne devrait pas être publié avant un mois.

