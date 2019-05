publié le 29/05/2019 à 13:14

Le principal suspect de l'attaque au colis piégé qui a fait 13 blessés légers à Lyon le vendredi 24 mai reste entre les mains des enquêteurs. Sa garde à vue a été prolongée ainsi que celles de ses parents et de son petit frère.



L'enquête a pu déterminer que le profil génétique identifié sur les éléments de l'engin retrouvé sur les lieux de l'explosion correspond à celui du principal suspect, âgé de 24 ans. Par ailleurs, les enquêteurs ont retrouvé des éléments ayant pu servir à fabriquer des explosifs lors des perquisitions menées au domicile familial d'Oullins, dans la proche banlieue lyonnaise.

Certaines zones d'ombres persistent toujours, notamment dans ses intentions qui l'auraient poussé à passer à l'acte. Une hypothèse étudiée est celle d'une rancune accumulée contre la France après avoir mal vécu le refus des autorités de lui accorder un visa étudiant pour poursuivre son école informatique.

À écouter également dans ce journal

Tendances - Les ex-Whirpool sont de nouveau en perdition. Le repreneur du site d'Amiens manque de commandes et l'usine a du être placée sous la protection du tribunal de commerce. Un an après la reprise les 162 salariés ont du mal à trouver une lueur d'optimisme

Société - Les agriculteurs spécialisés des grande toques et des ONG, lancent une pétition sur le site du quotidien Libération. Ils disent "Non" à l'industrialisation du Bio qui se développe de plus en plus. Le marché affiche une croissance à deux chiffres chaque année : + 13% en 2018, soit 9 milliards d'euros.



Sport - Pour succeder à Rudy Garcia, limogé il y a une semaine après une année compliquée sur le banc de l'Olympique de Marseille, les dirigeants phocéens ont jeté leur dévolu sur André Villas Boas. Le technicien portugais a été présenté officiellement ce mercredi 29 mai à la Commanderie.