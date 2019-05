publié le 28/05/2019 à 12:21

C'est ce qu'on appelle un recadrage en bonne et due forme. Mardi 28 mai, Rémy Heitz, procureur de la République de Paris a rappelé qu'il était "le seul" autorisé à rendre public des éléments couverts par le secret de l'enquête, selon un communiqué du parquet.



Une déclaration qui faisait référence aux propos tenus un peu plus tôt par Christophe Castaner, dans l'affaire du colis piégé à Lyon. "L'enquête se poursuit, avec des éléments suffisamment caractéristiques pour que, à l'heure où je vous parle, je n'ai pas de doute sur le fait nous avons actuellement en détention le responsable de cet acte qui aurait pu tuer", avait en effet déclaré le ministre de l'Intérieur à propos du suspect placé en garde à vue la veille.

"En fonction des éléments qui me sont remontés (...) je suis intimement convaincu qu'il est l'auteur. Je dis cela non pas pour dévoiler quoi que ce soit de l'enquête mais pour rassurer les Lyonnais et les Français. Celui qui est présumé responsable est en garde à vue", avait-il ajouté.

Collomb également rappelé à l'ordre

Dans le même temps, et comme l'a repéré Le Parisien, l'ancien ministre de l'Intérieur redevenu maire de Lyon Gérard Collomb a lui aussi été rappelé à l'ordre dans le cadre de cette même affaire, par le porte-parole du ministère de la Justice.



"Donc dorénavant le maire d’une ville peut faire le point sur une enquête criminelle en cours, donner les avancées et le résultat des investigations dans les médias. Il faut qu’on pense à préciser dans le Code de procédure pénale que le maire dirige la police et fait la com", a écrit Youssef Badr sur Twitter.

Il faisait là référence l'interview donnée par l'édile sur franceinfo quelques minutes plus tôt, où ce dernier donnait des éléments (connus) sur l'interpellation de Mohamed Hichem M, un Algérien de 24 ans soupçonné d'être la personne qui a déposé le colis à proximité d'une croissanterie du centre-ville de Lyon.