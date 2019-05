publié le 10/05/2019 à 13:20

Un accident qui aurait pu prendre une tournure dramatique. Une jeune femme âgée de 33 ans a passé quatre jours blottie dans un trou sans boire ni manger après une sortie de route au volant de sa voiture à Arignac, une commune située à une quinzaine de kilomètres au sud de Foix. En pleine nuit noire ce samedi 4 mai, cette femme originaire du Tarn, sûrement désorientée, commence à marcher dans la montagne au lieu d'alerter la première maison croisée sur sa route, située à moins de 100 mètres.



Elle finit par se perdre et tombe en se blessant au dos et à la cheville. Le lendemain, un berger signale la voiture abandonnée sur la route et les recherches commencent. Il ne s'agit alors que d'une simple enquête mais comme elle ne donne rien, les gendarmes de Foix sortent les gros moyens.

Six motos tout terrain, des battues et un hélicoptère sont sollicités pour la retrouver. Mardi, des patrouilles de gendarmes ratissent le secteur, s'enfoncent dans les bois, crient le prénom de la disparue avant de l'entendre juste avant la tombée de la nuit. Déshydratée, la jeune femme est toutefois consciente et hospitalisée dans la foulée à Toulouse où elle se remet doucement de cette rude épreuve.

