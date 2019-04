publié le 23/04/2019 à 15:49

Quatre personnes dont trois enfants âgés de 5 à 6 ans ont été percutés par une voiture mardi 23 avril à la Seyne-sur-Mer dans le Var. Le groupe se situait à proximité de l'école Toussaint-Merle et se dirigeait vers le bus qui devait les emmener à la piscine. Ils ont été renversés en chemin par un véhicule vide dont le frein à main n'était pas ou pas mis, selon France Bleu Provence.



Parmi les quatre blessés légers, un enfant et une assistante de vie scolaire se sont retrouvés sous la voiture. Tous ont été transportés à l'hôpital Sainte-Musse de Toulon pour un bilan complet. Les témoins de l'accident et les membres de l'établissement scolaire sont pris en charge psychologiquement par deux professionnels.

À l'origine de l'accident, une mère de famille pressée de déposer les affaires de piscine de son fils. Elle s'est garée, a quitté sa voiture pensant avoir mis le frein à main. Stationné dans une pente, le véhicule a commencé à descendre tout seul jusqu'au passage piéton. C'est à ce moment là que le groupe a été percuté. Un chauffeur de bus, témoin de la scène, s'est empressé de soulever la voiture grâce à un cric. Il a ainsi libéré la cage thoracique des deux victimes coincées dessous. Une enquête a été ouverte et a été confiée à la brigade accident.