Nouveau drame aux urgences. Une mère de famille de 56 ans est décédée en arrivant à la clinique de Lunéville, en Meurthe-et-Moselle , le dimanche 17 mars dernier, rapporte l'Est Républicain. Elle se sentait très mal après une opération subie seulement quatre jours jours plus tôt.



Le Samu lui aurait dit de venir à l'hôpital par ses propres moyens. Un de ses proches l'a alors accompagné mais elle a fait un malaise sur la route et est décédé devant le sas des urgences lunévilloises. Ces mêmes urgences qui avaient prescrit un antidouleur par téléphone à leur patiente que son mari est allé chercher à la pharmacie. Malgré le traitement recommandé par le personnel médical, les douleurs ne cessent pas.

La famille a porté plainte contre X le lendemain. L’enquête préliminaire pour homicide involontaire a été transmise au service régional de police judiciaire de Nancy. En l’état de la procédure, la famille s’interroge tant sur le déroulé de l’intervention chirurgicale, le suivi post-opératoire que sur la prise en compte du centre "15".

