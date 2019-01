publié le 08/01/2019 à 07:22

Une enseignante de Caussade, dans le Tarn et Garonne, a porté plainte car ses élèves la filmaient à son insu. Ils filmaient surtout sous sa jupe. Ces images étaient ensuite publiées sur les réseaux sociaux. L'un des adolescents a été exclu définitivement du collège. Les autres seront changés de classe. Et ils seront bientôt convoqués chez les gendarmes.



Hélène, professeure d'anglais, est actuellement en congé maladie. Elle est encore traumatisée mais espère bientôt reprendre les cours. "On a filmé sous ma jupe. Je ne voyais même pas comment c’était possible, mais je pensais que ça s’arrêtait là. Mais la gendarmerie a montré que ça s’était répété plusieurs fois", raconte l’enseignante au micro de RTL. "C’est une forme de harcèlement. C’était pas un pari bête de collégiens, il y avait comme une intention de nuire", estime-t-elle. Elle se dit humiliée.

