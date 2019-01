publié le 08/01/2019 à 04:15

Jour après jour, elle était soignée, lavée, alimentée. Et pourtant, les soignants du centre de soins Hacienda Healthcare de Phoenix (Arizona), ne se sont pas aperçus qu'une de leurs patientes, dans le coma depuis 14 ans, était enceinte.



En état végétatif à la suite d'une noyade, elle a accouché le 29 décembre dernier d'un petit garçon en bonne santé. Selon un gynécologue, c'est un miracle qu'il n'y ait eu aucune complication pendant la grossesse et l'accouchement, tant le risque d'une fausse couche ou d'un enfant mort-né étaient importants.

La police et les affaires sanitaires n'ont pas tardé à lancer une enquête pour viol. Les policiers espèrent pouvoir réaliser des prélèvements ADN sur l'ensemble du personnel de l'établissement et effectue des vérifications auprès des autres patients, selon des sources citées par ABC15. Les familles des 74 autres malades du centre de santé Hacienda Healthcare sont quant à elles furieuses et terrifiées, à tel point que beaucoup ne laissent plus leurs proches seuls.

La sécurité des patients renforcée

La sécurité a été renforcée dans l'établissement, désormais, il est interdit aux soignants hommes d'entrer dans la chambre de patients sans une collègue féminine. En 2013, un soignant du centre avait été licencié après avoir fait des remarques sexuelles à propos de patients.



L'établissement, qui accueille également des personnes âgées et des handicapés mentaux, avait déjà fait l'objet d'une enquête sanitaire en 2017, des patients s'étant plaints que des soignants entraient sans prévenir dans la salle de bain alors qu'ils étaient nus.