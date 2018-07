publié le 25/02/2018 à 16:34

Son histoire a tout d'une success story qui émouvra dans les salles obscures. Vainqueur incontesté des 12 coups de midi de TF1 après une vie difficile, Christian avait quitté le jeu après quelque 193 participations consécutives et 800.000 euros de gains engrangés. Aujourd'hui, "quatre producteurs" de cinéma se disputent les droits pour adapter sur grand écran la vie du "Maître de midi" de l'émission de Jean-Luc Reichmann, selon des informations du Journal du Dimanche.



Dans son autobiographie, intitulée justement Le Maître de midi (éd. des Arènes) et parue en novembre 2017, Christian raconte sa scolarité difficile, l'abandon de l'école à 15 ans, la cocaïne, le RSA et la rue. Au milieu de cette vie pénible, les connaissances qu'il amasse en dévorant les Quid et autres encyclopédies font de lui un homme à la culture hors norme. Cela se remarquera lors d'une première participation à la télévision, dans Des Chiffres et des Lettres, quelques années avant la consécration sur TF1.

"Devenir animateur me plairait bien, avait confié Christian il y a un an auprès de TV Mag, le magazine TV du Figaro. J’aimerais bien participer à un jeu télé, même dans l’élaboration des questions ou la sélection des candidats", faisait-il alors savoir. Le vainqueur des 12 coups de midi n'avait pas oublié son passé : il envisageait alors "de monter (sa) structure pour former des animateurs capables de redonner le goût des études aux enfants en difficulté".