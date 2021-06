Le rapt inédit du baron Empain

publié le 09/06/2021 à 21:12

Le 23 janvier 1978, vers 10h20, le baron Edouard-Jean Empain sort de son immeuble avenue Foch à Paris. Il vit ici avec son épouse et leurs trois enfants. Le baron monte à l'arrière de sa Peugeot 604 et commence à lire la presse. Le chauffeur habituel du baron Empain démarre et emprunte la contre-allée le plus souvent déserté à cette heure-ci.

Le véhicule parcourt une cinquantaine de mètres lorsque le chauffeur fait une embardée : un homme sur un deux-roues zigzague et chute sur la chaussée. Le chauffeur du baron pile. Au même moment, une Estafette Renault bleue surgit et trois hommes cagoulés et armés de pistoles mitrailleurs sortent du véhicule. L'un des hommes agrippe le chauffeur du baron et le jette dans l'Estafette, les autres s'installent dans la 604. On recouvre les yeux et la bouche du baron, on lui enfile une cagoule sur la tête et on le menotte.

La brigade criminelle est alertée une heure après le rapt par le chauffeur libéré de l'Estafette. Les policiers s'inquiètent immédiatement. L'époque est aux enlèvements de personnalités de la finance. Les policiers retrouvent les deux voitures, mais ils ne retrouvent rien : aucune empreinte et l'ADN n'existe pas. La Crim va rapidement avoir des nouvelles des ravisseurs : ils veulent beaucoup d'argent et ne plaisantent pas.

Nos invités

André Bizeul, commissaire divisionnaire, aux commandes de l’enquête pour retrouver le baron et auteur du livre "Empain, le rapt - Le récit de l'enquête" aux éditions Mareuil

Diane Empain, la sœur de Jean-Edouard Empain

