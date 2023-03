Le mystère de la grotte de Montérolier

Au premier jour de l'été 1995, neuf personnes, trois jeunes adolescents et six adultes, pénètrent dans un dédale de galeries creusées dans le sous-sol pour ne plus jamais en ressortir. À quelques minutes du village de Buchy, la grotte de Montérolier, est un lieu bien connu des gens du coin.

Un site d'exploration pour les curieux et un terrain de jeu pour les enfants. Ce sont les Allemands qui, en toute hâte, à la fin de la guerre, ont construit cet immense complexe destiné à accueillir les bombes volantes destinées à détruire Londres.



Les investigations ont soulevé plus de questions que de réponses. Face à des familles anéanties, la justice a toujours affirmé une intoxication au monoxyde de carbone, sans toutefois communiquer les dossiers médicaux. Le scepticisme des familles n'a jamais cessé d'exister, suite au témoignage effarant d'un survivant, le sapeur-pompier volontaire Dominique Petit. Ce dernier a toujours décrit un nuage gris ainsi qu'une odeur d'œuf pourri.

En 1997, toutes les demandes de nouvelles analyses des familles sont rejetées. La justice prononce alors un non-lieu puis classe le dossier. "Ce sera le mur à chaque fois pour nous, témoigne José Lampérier, père de Pierre Lampérier, un des enfants qui ont perdu la vie.

"Toutes les demandes, y compris jusqu'en cassation, ce seront des refus. Tout le monde trouve ça troublant, mais devant vous, vous avez la justice. Votre feuille est blanche, mais on vous dit qu'elle est noire. Et vous avez intérêt à comprendre que votre feuille est noire, car de toute façon, elle est noire".

Il poursuit : "Vous avez beau mettre les documents devant eux, ils ne les voient pas, ils ne vous écoutent pas. Ils n'ont qu'un fil conducteur et c'est le monoxyde de carbone et puis ça ira dans ce sens-là jusqu'à la fin. C'est inimaginable", regrette José Lampérier dans L'Heure du crime. Malgré la découverte d'une cavité inexplorée, 5 ans après le drame, le dossier judiciaire n'a jamais été rouvert. L'espace pourrait toujours contenir des déchets chimiques inflammables, de quoi attester les dires de Dominique Petit.



