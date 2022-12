Meurtre d'Evelyne Boucher : 19 ans pour retrouver le pompier tueur

Il aura fallu attendre près de 20 ans, tout le courage d’une mère de famille et d’un juge d’instruction, pour mettre un nom sur le violeur et le meurtrier d’Evelyne Boucher, une adolescente de 16 ans retrouvée morte à l’hiver 1987. Cette lycéenne est retrouvée sans vie à l'hiver 1987 à Villeneuve-les-Avignon, dans le Gard, après avoir subi des sévices barbares puis victime d'une froide exécution.



19 ans après les faits, l'ADN a mené à un pompier professionnel, réputé violent avec les femmes. Robert Greiner est tout de suite interpelé. Jusqu'à sa dernière audition en 2007, il maintient ne pas connaître Evelyne. Pourtant, il est renvoyé aux assises en tant qu'accusé de meurtre et de viol.



"Vous avez la trace ADN, qui est l'identité scientifique de l'auteur de ce crime, à savoir Robert Greiner. Quant au viol, il était parfaitement établi par les constatations médicales légales puisque les médecins légistes avaient retrouvé des traces traumatiques au niveau du vagin et du sexe de la victime", explique Maitre Franck Gardien, avocat parties civiles.

Il poursuit : "Quand Robert Graeiner affirme que la relation sexuelle a été consenti, c'est un mensonge éhonté. À cela s'ajoute les traces de violences qui ont été commises sur la victime, les coups portés au niveau du visage, le poignet qui était meurtri puis cette strangulation. On fait à la fois le lien entre le violeur et l'assassin".



Le 10 avril 2007, il est condamné à perpétuité. Robert Greinier a toujours nié les faits. En octobre 2020, soit onze ans après sa condamnation définitive et 33 ans après la mort d'Evelyne Boucher, le tueur, âgé de 67 ans, a déposé une requête devant la commission de révision de la condamnation pénales. Une démarche qui a ravivé les cicatrices de la famille.

Les invités de "L'Heure du crime"

- Boris de la Cruz journaliste à Objectif Gard



- Maitre Franck Gardien avocat parties civiles

- Maitre Patrick Gontard, avocat de Robert Greiner

- Commandant Philippe Toussaint, enquêteur à la brigade criminelle d’Avignon

