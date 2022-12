Affaire Florence Cassez : les dessous d'une manipulation

Florence Cassez, une jeune femme originaire du Pas-de-Calais, est partie en 2003 au Mexique pour y tenter sa chance. Deux ans plus tard, son visage s'est affiché sur les télévisions du monde entier. Le 9 décembre 2005, des dizaines de millions de téléspectateurs suivent en direct la progression d'une opération de libération d'otages, sur la route de Cuarnavaca, à une heure de Mexico-City.

Un homme, une femme et son fils âgé de 10 ans ont été retenus pendant deux mois dans une propriété isolée. Enlevés, dit-on, par la bande des Zodiaques. Florence Cassez, ressortissante française, est arrêtée par le policier Genaro Garcia Luna. La jeune femme est présentée comme l'ex-fiancée d'Israël Vallarta Cisneros, qui a fini par avouer aux policiers la bagatelle de dix enlèvements et d’un meurtre. Florence Cassez est accusée de faire partie du gang spécialisé dans les rançons. Malgré un scénario bancal porté à bout de bras par la police, la Française expatriée est jugée et est condamnée à 96 ans de prison le 25 avril 2008.

Interviewé dans L'Heure du crime, Emmanuelle Steels dénonce des accusations fabriquées de toutes pièces : "Il y a toutes sortes de manœuvres pour retarder en fait l'issue de cette enquête. Parce qu'il y a encore beaucoup d'intérêts en jeu, de complices, le scénario de Garcia Luna exerce encore une certaine influence. Des proches de cet homme occupent des postes à un certain niveau de pouvoir, que ce soit au sein de la justice, de la police et qui n'ont pas intérêt à ce que cette affaire soit résolue", révèle l'avocate au micro de RTL.

Elle poursuit : "Je suis un petit peu réticente par rapport au terme employé par Franck Berton d'erreur judiciaire. Il ne s'agit pas d'une erreur judiciaire. Il s'agit véritablement d'un complot inventé du début à la fin. C'est une machination".

Le 23 janvier 2013, la Cour Suprême a annulé la condamnation de Florence Cassez. Dès le lendemain, la Française de 39 ans, a atterri à Paris après plus de sept ans de détention.

Les invités de "L'Heure du crime"

- Eric Dussart, journaliste au journal La Voix du Nord et co-auteur avec Florence Cassez du livre Rien n’emprisonne l’innocence (paru en 2014 chez Michel Lafon)



- Emmanuelle Steels, journaliste indépendante depuis 2008, au Mexique. Auteure du livre Ceci N'est Pas Un Kidnapping - L'affaire Florence Cassez, la machination judiciaire qui a ébranlé le Mexique (paru en septembre 2022 aux éditions Fauves)

