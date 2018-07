publié le 30/06/2017 à 07:54

Après un malaise et une brève hospitalisation, Murielle Bolle a été mise en examen, jeudi 29 juin, pour enlèvement suivie de mort dans l’affaire Grégory. À l’époque, en 1984, Murielle Bolle avait accusé son beau-frère, Bernard Laroche, d’avoir enlevé l’enfant de quatre ans, puis elle s’était rétractée.



Le procureur a expliqué qu’un nouveau témoignage était survenu dans l’enquête tout récemment. "C’est un témoignage récent d’un de ses parents, qui est très précis, où il explique qu’il a été témoin de violences de la part de l’entourage de Murielle Bolle", a indiqué le procureur de Dijon.

Mais ce nouveau témoignage d’un cousin de Murielle Bolle est déjà contesté car, il parle bien tard, 32 ans après les faits. C’est quasiment un témoin miraculeux mais qui est dénoncé par l'avocat de Murielle Bolle. Pour lui, il n’est pas crédible.



À écouter également dans ce journal

- La Cour des comptes a mis le doigt sur un déficit de huit milliards d’euros. Gérald Darmanin, ministre de l’Action et des Comptes publics, a indiqué qu’il n’y aurait pas d’augmentation du point d’indice des agents de la fonction publique.



- Le gouvernement se déplace à Nancy lors d’un séminaire ce vendredi 30 juin et samedi 1er juillet. Le but : créer un esprit de groupe, de la cohésion. Les ministres vont venir seul, sans assistant, sans collaborateur.



- L’Allemagne va voter pour le mariage gay. Le texte devrait obtenir un feu vert au Bundestag car la chancelière, Angela Merkel, n’y est plus opposée.



- Le truculent Louis Nicollin est mort subitement le jour de son anniversaire, jeudi 29 juin, à l’âge de 74 ans. Propriétaire et patron du club de Montpellier, c’est une grande perte pour le foot français.



- Le ministère de l’Éducation offre un exemplaire des fables de La Fontaine aux élèves qui vont entrer en sixième. 150 000 livres vont être distribués dans les académies de Lille, Aix, Marseille et Nantes.