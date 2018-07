Le journal de 12h30 : Murielle Bolle se confronte à son cousin

publié le 28/07/2017 à 13:22

Ce sera peut-être un tournant dans la nouvelle étape de l'enquête sur l'affaire Grégory. A 14h ce vendredi 28 juillet, Murielle Bolle, qui avait accusé Bernard Laroche avant de se rétracter, sera confrontée à l'un de ses cousins. Un homme dont le témoignage a été déterminant dans la relance de l'enquête. Il assure qu'elle est revenue sur son témoignage, après avoir subi des violences familiales, ce qu'elle a toujours nié depuis. Cette confrontation est donc essentielle pour la suite de l'enquête et c'est donc un face-à-face très attendu.



Tout devrait tourner autour d'une question cruciale : Murielle Bolle a-t-elle été contrainte de changer de version ? Que s'est-il passé pour qu'elle revienne sur ses aveux ? Son cousin affirme se souvenir très clairement du soir où l'adolescente a fait marche-arrière, le 5 novembre 1984, jour où Bernard Laroche a été arrêté après avoir été dénoncé par Murielle Bolle.

L'ensemble de la famille se serait alors retrouvée pour une réunion aux airs de conseil de guerre et selon le cousin, Murielle Bolle a été malmené lors d'un "lynchage" avec des gifles et des cheveux arrachés. Depuis ce soir-là, Murielle Bolle a changé de version et affirme ne pas avoir vu l'enlèvement du petit Grégory. Ce témoin de dernière minute va-t-il faire vaciller l'affaire ? Souffrant d'insuffisance respiratoire, cet homme estime qu'il veut "soulager sa conscience" et aider à obtenir la vérité.

À écouter également dans ce journal :

- Bison Futé voit noir pour samedi 29 juillet, en raison du traditionnel chassé/croisé des vacanciers.



- La croissance française progresse de 0,5 % au deuxième trimestre 2017



- Incendie dans le Sud-Est : une enquête est en cours pour déterminer les raisons du départ des flammes qui ont ravagé 15.000 hectares. Trois hommes vont être mis en examen.



- Cacophonie à l'Assemblée nationale : les députés de La République En Marche sont critiqués pour leur "amateurisme", en plein cœur des débats sur la loi de moralisation.



- Espagne : un accident de train a fait une quarantaine de blessés, dont un grave, vendredi 28 juillet à Barcelone.



- États-Unis : le Sénat a rejeté l'abrogation partielle de l'Obama Care.



- Selon RTL, un automobiliste sur six, jette son mégot de cigarette par la fenêtre de son véhicule



- L'édition 2017 de la Nuit des étoiles commence ce vendredi 28 juillet, jusqu'au dimanche 30 juillet.