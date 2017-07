publié le 28/07/2017 à 08:17

C'est le spectacle astral annuel à ne pas manquer. L'édition 2017 de la Nuit des Étoiles aura lieu les 28, 29 et 30 juillet prochains. Organisé depuis 27 ans par l'Association Française d'Astronomie (AFA), le Centre National d'Etudes Spatiales (CNES) et le Centre National de Recherche Scientifique (CNRS), l'événement est l'occasion d'observer partout en France les étoiles filantes qui traversent le ciel nocturne en été.



Animations, conférences et portes ouvertes... Dans près de 400 sites partout en France, le public est invité à découvrir le monde de l'astronomie grâce à un programme complet à retrouver sur le site de l'AFA.

1. Une édition 2017 plus précoce que d'habitude

Comme chaque année, la date a été fixée par l'Association Française d'Astronomie. Malgré un pic d'étoiles filantes autour du 12 août c'est la date du week-end prochain qui a été retenue. Plus tard, la pleine lune aurait empêché une observation de qualité du phénomène des Perséides, c'est-à-dire les poussières et débris s'échappant de la comète Swift-Tuttle qui brûlent en pénétrant l'atmosphère, explique le magazine Sciences et Avenir.

Les 27 et 28 juillet, c'est le phénomène des Delta-Aquarides qui rendra les étoiles filantes visibles de la surface terrestre. Il s'agit, selon la NASA, du passage de la Terre à travers les débris de la comète 96P/Machholtz. Même si elles le seront moins qu'avec la Nuit des Perséides, il sera tout de même possible d'en apercevoir entre 10 et 20 par heure !







2. Le thème des "Terres habitables"

L'année dernière, la 26ème édition avait été dédiée à André Brahic, grand astrophysicien décédé en mai de la même année. L'édition de cette année tourne autour du thème intitulé "Terres habitables". "Qu’est-ce qu’une terre habitable ? Quels sont ses paysages et pourquoi il y 'fait bon vivre' ? Faut-il de l’eau, de l’air, des volcans et de la chaleur ?" interroge l'Association Française d'Astronomie sur son site.



À ce jour, près de 3.500 exoplanètes ont été confirmées. Parmi elles, 52 seraient potentiellement habitables. C'est cette dimension vertigineuse que les organisateurs ont voulu mettre à l'honneur, "Plus de vingt ans après la découverte de la première exoplanète", précise l'AFA.

3. 418 sites partenaires en France

Chaque année, la Nuit des Étoiles attire quelques milliers de personnes sur plusieurs centaines de sites spécialisés qui ouvrent leur porte à cette occasion. Cette année, 418 sites ont été recensés par l'AFA pour leurs animations.



À Paris, la tour Montparnasse ouvre gratuitement sa terrasse les trois nuits, de 20 heures à minuit, et la Cité des Sciences et de l'Industrie propose, vendredi 28 juillet, une soirée animée par des médiateurs dans la prairie du cercle, à côté de la Géode. Le même soir, à Toulouse, la Cité de l'espace organise une soirée sous les étoiles en entrée libre avec plusieurs animations pour les enfants.Des observations sont également proposées dans les planétariums de plusieurs villes, comme à Montpellier ou Strasbourg.



Il est également possible de profiter de la Nuit des Étoiles au calme : il suffit de s'éloigner de la pollution lumineuse.

