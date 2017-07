publié le 28/07/2017 à 09:59

Orange, rouge et même noir : Bison Futé prévoit un week-end infernal pour les automobilistes sur l'ensemble de la France. Le traditionnel chassé-croisé des mois de juillet et août sur les routes de l'Hexagone pourrait même atteindre des records d'embouteillages. La journée de vendredi 28 juillet est d'ores-et-déjà classée orange dans le sens des départs à partir de midi. Samedi s'apprête à être la pire journée de l'année pour se déplacer sur les routes.



Dans le sens des retours, la journée de vendredi paraît cependant plus calme puisqu'elle est teintée de vert, excepté pour la région Rhône-Alpes, classée orange par le centre d'information routière. Des difficultés sont attendues également en Île-de-France au niveau des barrières de péages comme Saint-Arnoult-en-Yvelines (A10) et de Fleury (A6).

Partir la nuit n'arrangera rien

Bison futé recommande d'éviter vendredi de traverser les agglomérations de Bordeaux, Lyon et Paris. Les grands axes autoroutiers du pays sont également déconseillés de 8 heures à 21 heures : surtout l'autoroute A9, entre Nîmes et Montpellier de 9 heures à 20 heures, et l'A7 entre Lyon et Orange, de 9 heures à 22 heures.

Partir dans la nuit de vendredi à samedi n'est pas non plus une bonne idée car les premiers bouchons sont attendus dès 4 heures samedi matin. Bison futé recommande d'éviter de circuler entre 4 heures et 20 heures et conseille aux vacanciers de reporter leur départ à dimanche.



Dimanche 30 juillet, dernier jour du week-end, sera toujours chargé : des difficultés sont attendues dans le sens des retours autour de l'arc méditerranéen.

Retrouvez les prévisions Bison Futé pour ce week-end ¿¿ https://t.co/poj00Dv987 pic.twitter.com/JtonLcQzcn — Sécurité routière (@RoutePlusSure) 9 février 2017