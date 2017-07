Affaire Grégory : Murielle Bolle va-t-elle changer son témoignage ?

publié le 28/07/2017 à 09:16

Nouvelle étape dans les rebondissements de l'affaire Grégory. Vendredi 28 juillet à 14 heures, Murielle Bolle doit se confronter à son cousin Patrick F., dernier témoin en date. Elle est entendue par la présidente de la chambre d'instruction de Dijon et doit encore une fois se prononcer sur la responsabilité de son beau-frère, Bernard Laroche, dans l'enlèvement et l'assassinat du petit garçon.



Le cousin germain de Murielle Bolle, "Patrick F" avait fait une déposition en juin dernier, affirmant que Murielle Bolle aurait subi des pressions et violences familiales. Pressions qui l'auraient poussée à retirer sa déposition dans laquelle elle accusait son beau-frère, Bernard Laroche, du meurtre de Grégory Villemin, 4 ans.



Les éléments apportés par ce nouveau témoin ont relancé les questions de la justice sur le volte-face de Murielle Bolle mais également sur les motivations de Patrick F., qui parle 32 ans après les faits. Pour son avocat, maître Jean-Christophe Tymoczko, il a voulu faire "place nette sur sa vie" à cause "de sa maladie".

Le rôle de Murielle Bolle reste à déterminer

"Ce qu'il veut c'est que Murielle dise ce qu'elle a vécu a ce moment-là, il espère la toucher sur certains points, sur certain souvenirs qu'ils ont en commun. Il veut que la vérité puisse nous faire découvrir un jour le coupable" a-t-il déclaré au micro de RTL à propos de son client.



Le but, déterminer qui a enlevé et tué Grégory Villemin, et les rôles respectifs de Bernard Laroche et Murielle Bolle dans ce drame. "M. Laroche serait peut-être la personne présente au moment de faire monter le petit Grégory mais ne serait pas forcement là après" a ajouté l'avocat de Patrick F.



Certaines incohérences chronologiques dans le témoignage de Patrick F. restent cependant à éclaircir. Murielle Bolle est mise en examen et incarcérée depuis le 29 Juin, pour l'enlèvement suivi de la mort de Grégory Villemin, alors que la justice ne lui avait jusqu'ici prêté aucune intention criminelle. Vendredi 28 Juillet, elle reverra son cousin pour la première fois depuis la mort du petit Grégory en 1988.