publié le 12/07/2017 à 08:24

La mort du juge Lambert est un nouveau rebondissement morbide dans l'affaire du petit Grégory. Depuis 33 ans, cette affaire est une succession de drames, se silence. L'assassinat d'un enfant, la vengeance d'un père et depuis mardi 11 juillet, vraisemblablement le suicide d'un juge. Jean-Michel Lambert a été retrouvé mort à son domicile, la tête dans un sac plastique noué avec une cravate. Selon Le Parisien, il était "le visage de l'échec" dans ce dossier hors-norme. Rares sont les protagonistes qui acceptent de prendre publiquement la parole. Parmi eux, l'avocate des époux Villemin, qui se dit "stupéfaite" par la mort du juge.



Désormais, "je crois qu’il convient de mesurer ce qui est dit, ce qui est rapporté de telle façon à laisser la justice qui est dans un supplément d’informations actuellement, pouvoir remplir son office avec sérénité et dans le secret de l’instruction", commente Marie-Christine Chastant-Morand au micro de RTL. Christine et Jean-Marie Villemin, parents du petit Grégory, "souhaitent connaître la vérité sur l'assassinat de leur petit garçon, rappelle l'avocate, mais ils ne s'attendaient évidemment pas à cette nouvelle douloureuse" en demandant la réouverture du dossier en 2008.

Et aux critiques, notamment de l'avocat de Marie-Ange Laroche qui qualifie de "criminelle" la réouverture du dossier, Marie-Christine Chastant-Morand répond : "Les parents d'un enfant assassiné ont droit à ce que la vérité soit faite, ils l'ont souhaitée, ils l'ont demandée et ont obtenu cette réouverture. Un certains nombre d'investigations doit se poursuivre".