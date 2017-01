Le journal : Donald Trump s’attaque à l’Obama Care

REPLAY - Le nouveau président américain a commencé à mettre en oeuvre son programme politique.

Donald Trump a voulu se montrer magnanime en faisant applaudir Hillary lors d’un diner organisé au capitole à l’occasion de son investiture. Mais l’intermède a été de courte durée. Le nouveau locataire de la Maison Blanche a déjà commencé à mettre en place sa politique, en s’attaquant notamment à une des mesures emblématiques du deuxième mandat de Barack Obama : l'Obamacare.



Plusieurs centaines d'opposants ont manifesté dans les rues de Washington vendredi et de nouveaux défilés sont attendus ce samedi, notamment pour la défense des droits des femmes. L’actrice Kristen Stewart a fait une révélation ahurissante à ce sujet au magazine américain Variety. L'actrice de la trilogie "Twilight" a reçu une série de tweet de Donald Trump en 2012, lui reprochant notamment d'avoir trompé son petit ami de l'époque Robert Pattinson. "Il était complètement obsédé par moi", déclare la jeune femme de 26 ans.

À écouter également dans ce journal

- Marine Le Pen est en déplacement officiel en Allemagne ce samedi, où elle doit rencontrer des dirigeants de partis d'extrême droite européens, dont Frauke Petry la co présidente de l'AFD, l'Alternative pour l'Allemagne.



- 10 rescapés de l'avalanche qui a emporté un hôtel dans les Abruzzes en Italie, ont pu être sortis des décombres, dont quatre enfants. Le bilan officiel fait état de quatre morts et 20 personnes sont encore portées disparues, mais les sauveteurs espèrent encore secourir d’autres victimes.



- En Italie toujours, un accident meurtrier a eu lieu, près de Vérone dans le nord du pays, impliquant un bus transportant des adolescents hongrois a fait 16 morts et 36 blessés.



- Un djihadiste français a été transféré vendredi soir en France en provenance de Turquie où il avait été incarcéré à son retour de Syrie après avoir rejoint l'État Islamique.



- Face à la persistance de la vague de froid, le gouvernement a déployé un plan d'urgence pour augmenter les capacités d'hébergement, notamment dans les gymnases et les salles municipales.



- L’équipe de France de handball affronte l’Islande à 18h à Lille en huitième de finale du Mondial 2017.



- La 21ème journée de Ligue 1 s’est ouverte sur un match nul de Nice face à Bastia (1-1). À 17h le PSG affrontera Nantes à 17 heures.