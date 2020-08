Le Havre : mort d'un bébé après une chute du 5e étage

publié le 18/08/2020 à 15:50

Un bébé de 11 mois a chuté depuis le 5e étage de son immeuble au Havre, samedi 15 août, dans l'après-midi, rue des Hêtres. Il a été transporté en urgence et en hélicoptère aux urgences pédiatriques de l'hôpital Charles-Nicolle de Rouen. L'enfant est décédé dans la nuit des suites de ses blessures.

Selon le site 76Actu, qui relaie l'information, ce sont des enfants qui ont retrouvé le petit garçon au pied de l'immeuble. La mère a été prévenue rapidement et aurait ensuite remonté son fils chez elle avant d'appeler elle-même les secours.

Le bébé était avec deux autres bambins quand il a chuté. Selon Paris-Normandie, il s'agirait de son frère et de sa sœur, âgés de 2 et 3 ans. Les trois enfants jouaient ensemble quand le plus petit -la victime- a basculé dans le vide. Il serait monté sur un meuble avant de tomber par la fenêtre. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes du drame. La thèse de l'accident est privilégiée.