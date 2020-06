Côtes-d'Armor : un jeune fait une chute de 7m dans un puits

et AFP

publié le 03/06/2020 à 22:48

Un jeune homme, qui revenait avec trois amis de 17 et 18 ans d'une soirée à Trébivan (Côtes-d'Armor), a décidé de couper à travers champs dans une ferme à la sortie du bourg. Il a fait une chute de 7 mètres dans un puits, qui était seulement recouvert d'une tôle, et a cédé sous son poids. Le puits était d'ailleurs masqué par des ronces et des herbes hautes.

Grâce à l'appel rapide du groupe, les pompiers de Maël-Carhaix sont arrivés sur les lieux de l'accident. Comme le rapporte Ouest France, c’est le chef de groupe de Rostrenen qui a dirigé les opérations. Ils ont réussi à sortir le jeune homme du puits à l'aide des gendarmes.



Apparemment indemne, il souffrait d'hypothermie à cause de l'eau présente au fond du puits. Il a tout de même été conduit à l’hôpital de Carhaix pour de plus amples examens.