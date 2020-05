et AFP

publié le 05/05/2020 à 16:46

Dimanche 3 mai, une jeune femme de 21 ans s'est défenestrée à Torcy en Seine-et-Marne. Elle a sauté du deuxième étage de son domicile afin d'échapper à son père violent, qui lui proférait des menaces de mort muni d'un marteau.



Peu avant son acte, la jeune femme avait contacté par SMS le 114, le numéro d'urgence national contre les violences. Dans son message elle prévenait que "son père voulait la tuer ainsi que sa mère avec un marteau", a indiqué une source policière.

Après avoir signalé les menaces de son père, la jeune femme a sauté par la fenêtre aux alentours de 22 heures, avant de tomber sur l'un des policiers présent en bas de chez elle, qui a tenté d'amortir sa chute. Les forces de l'ordre s'étaient rendues sur les lieux après avoir reçu l'alerte.

La jeune femme, qui après sa chute souffrait d'une fracture du fémur, a été hospitalisée. Le policier, sur qui elle est tombée, a également été conduit à l'hôpital et a pu sortir après des examens, précise la source policière. Quant au père de la victime il a été placé en garde à vue et une enquête a été ouverte pour "menaces de mort avec arme dans un cadre familial" et confiée au commissariat de Noisiel (77), a précisé le parquet de Meaux. La jeune femme de 21 ans doit être entendue par les enquêteurs dans la journée.