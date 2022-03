Le Grêlé : qui était réellement François Vérove, l'ex-gendarme tueur en série ?

Le vendredi 15 novembre 2019, la juge parisienne, Nathalie Turquey, donne mission à la direction générale de la Gendarmerie de lui sortir une longue liste de noms de militaires. Ceux des classes 1950 à 1966, affectés au moins un jour à la Garde Républicaine en 1987.

Il est exigé de fournir la taille, le groupe sanguin des individus, si possible une photo. La juge, aux commandes du dossier du Grêlé depuis cinq ans, sait qu'elle abat ici l'une de ces dernières cartes pour retrouver le tueur en série. Au frère de l'une des premières victimes de ce criminel insaisissable, la petite Cécile Bloch, le 5 mai 1986, elle avait promis qu'elle irait jusqu'au bout.

Mais les analyses demandées n'auront pas besoin d'aller au bout. François Vérove, ancien gendarme de 59 ans, est identifié comme étant le Grêlé. Retrouvé mort dans une résidence située dans le Gard, l'homme a été reconnu grâce à des prélèvements ADN, mettant un terme à une des plus grandes enquêtes criminelles en France. Depuis près de 30 ans, les services de police étaient à la recherche du criminel ayant commis au moins cinq crimes.

Des actes et des victimes similaires

Mais qui était vraiment François Vérove ? Quel était son mode opératoire ? "Il a commencé par une tentative d'homicide sur une petite fille de 8 ans, il a continué le 5 mai 1986 par l'assassinat de Cécile Bloch qui va marquer les esprits. C'est le dossier originel du grêlé", explique Patricia Tourancheau, auteure du livre Le Grêlé, le tueur était un flic aux éditions du Seuil.

En retraçant tout le dossier, Nathalie Turquey, la juge en charge de l'affaire, est notamment tombée sur une agression oubliée lors d'une fête d'adolescents, dans le 11eme arrondissement de la capitale, le 1er avril 1987. Un homme, se présentant comme policier, montrant une carte tricolore portant le mot "Gendarmerie", prétendait être envoyé parce que la musique est trop forte. A la fin de la soirée, après le départ des invités, il avait agressé deux adolescents restés sur place, Cyril et Jennifer. Le premier attaché, la deuxième déshabillée et violée. Il s'était enfuit en volant le portefeuille et la voiture des parents de Cyril.

C'est à partir de cette fête, que le mode opératoire du tueur va changer. "En 1987, le grêlé va changer, il commence à se présenter comme un faux policier, comme à la fête d'ados. Il commet une erreur en indiquant son prénom, François en l'occurrence", ajoute-t-elle au micro de L'heure du Crime.

Aujourd'hui, la journaliste rappelle une nouvelle fois que, malgré la découverte de l'identité du Grêlé, il se pourrait qu'il existe encore d'autres victimes du tueur, encore méconnues. Retrouvez également le podcast RTL Les Voix du Crime, qui revient en longueur sur l'affaire du Grêlé, en compagnie de Maître Corinne Herrmann, spécialiste des "cold case" et des tueurs en série et 'avocate de la famille de Cécile Bloch.

À écouter 36. Le Grêlé : autopsie d'un tueur en série français (1/2) 32:11

Nos invités

- Patricia Tourancheau, journaliste spécialiste de la police, du banditisme, des criminels et des faits divers depuis 35 ans auteure du livre "Le Grêlé, le tueur était un flic" aux éditions du Seuil.