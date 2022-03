Le Grêlé : qui était François Vérove, identifié comme le tueur en série ?

Quatre meurtres et six viols. C'est le lourd bilan que laisse derrière lui "le Grêlé", tueur en série recherché pendant plus de 30 ans avant de se donner la mort. François Vérove de son vrai nom, sévit dans la région parisienne dans les années 80 et 90, tuant et violant ses victimes.



Entre 1983 et 1988, François Vérove intègre la Gendarmerie Nationale avant de poursuivre une carrière de policier. Retraité, il quitte la région parisienne pour le sud de la France. Dans le département de l’Hérault, l’homme se montre bien intégré. Élu à la majorité, il accède même au conseil municipal de Prades-le-Lez, en périphérie de Montpellier.

Cet ancien membre des forces de l’ordre mène une vie d’apparence paisible. Père, grand-père et mari, François Vérove est apprécié et respecté. "On parle pour les tueurs en série du voisin d’à côté, celui dont tout le monde va vous dire qu’il était gentil, qu’il rendait service", explique Corinne Hermann, avocate spécialiste des cold case dans Les Voix du crime. Son entourage familial le décrit comme serviable, dévoué et courtois.

Inséré socialement et professionnellement, le tueur n’éveille aucun soupçon de par son attitude et son ancienne fonction. Pendant 35 ans, son statut lui permet de brouiller les pistes et d’approcher ses victimes.

On parle, pour les tueurs en série, du voisin d’à côté, celui dont tout le monde va vous dire qu’il était gentil, qu’il rendait service. Corinne Herrmann

Les enquêteurs disposent seulement d'un profil génétique. En revanche, des scènes de crimes et de ses victimes, un profil psychologique se dégage. "Le Grêlé" maîtrise le risque, le danger et joue de ses fonctions. François Vérove cache à la perfection ce qu’il est réellement et tente même d’impressionner ses victimes…

En septembre 2021, son ADN finit par le rattraper. Sur les 750 gendarmes appelés par la nouvelle juge d’instruction Nathalie Turquey pour des prélèvements, "le Grêlé" est dans les premiers convoqués. L’étau se resserre. François Vérove quitte alors son village au nord de Montpellier et vide ses comptes en banque avant de louer un appartement au Grau-du-Roi pour s’y donner la mort.

Les témoins sont des mines d’or et le parcours d’un policier laisse plus de trace. Corinne Herrmann

Pour autant, "les témoins sont des mines d’or et le parcours d’un policier laisse plus de trace" ajoute l’avocate dans Les Voix du Crime. À sa mort, Les enquêteurs retracent les déplacements et relations du tueur en série, de ses arrêts maladies aux témoignages de ses collègues… Tout est passé au crible.



"On dit toujours c’est des vieux tueurs et qu’il n’y a plus de témoins… Au contraire, tout le monde est encore là", ajoute Corinne Hermann. Parmi les meurtres et viols avoués par "le Grêlé" dans sa lettre posthume, nombreux crimes non résolus correspondent à son mode opératoire et restent à prouver. Aujourd'hui, le portrait de François Vérove n'a pas fini d'être reconstitué... "Les tueurs en série partent avec leur secret", confie l’avocate.

>> Les Voix du crime sont avocats ou avocates, enquêteurs ou enquêtrices, proches de victimes, de suspects ou de coupables. Ces témoins-clefs se confient au micro des journalistes de RTL. Des témoignages inédits, qui apportent un éclairage nouveau sur la justice et les grandes affaires criminelles d’aujourd’hui.



Deux fois par mois, l'une de ces Voix du crime nous raconte son point de vue sur une affaire criminelle. Un podcast RTL.