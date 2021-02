et Marie Bossard

publié le 10/02/2021 à 21:05

Le 30 juin 1971, vers 8h50, cinq employés de la Poste de Strasbourg chargent un fourgon blindé dans la cour intérieure de la Banque de France. Il s'agit de l'argent destiné à la paie des employés postaux. La somme pharamineuse de 11 millions de francs, l'équivalent de 13 millions d'euros, est transférée à l'Hôtel des Postes.

Le convoi est escorté par la police. Les sacs sont débarqués dans la cour et la police quitte les lieux. Elle n'est pas autorisée à rester dans l'enceinte de l'administration postale, mais ça, une poignée d'hommes le sait. Alors que quatre postiers poussent le chariot chargé de huit sacs de toile contenant la somme, cinq hommes, déguisés en électriciens, sortent des fusils cachés sous leurs blouses et récupèrent le chariot.

Les gangsters poussent le chariot au fond du couloir, vers une porte condamnée depuis des lustres. Mais la porte s'ouvre en un tour de clé. L'argent et les cinq hommes disparaissent à bord d'une Estafette Renault qui les attend à cet endroit précis. Peu de témoins pour le coup magistral de l'Hôtel des Postes, aucun indice, et les braqueurs ont pris le large. L'enquête ne fait que commencer et va mettre au jour une organisation quasi militaire.

Richard Schittly, correspondant du journal Le Monde à Lyon et auteur du livre "L'histoire vraie du gang des Lyonnais" à la manufacture des livres.

Charles Pellegrini, ancien commissaire et ex-chef de l'Office central de répression du banditisme (OCRB).

