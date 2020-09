publié le 09/09/2020 à 21:05

Le 20 mai 2010, Vjéran Tomic entre par une fenêtre dans le musée d'Art Moderne de Paris et vole un Picasso, un Modigliani, un Léger, un Braque et un Matisse en seulement 17 minutes. Il est très vite surnommé par la police "l'homme-araignée" ou "Spiderman".

Une perte qui se chiffre en dizaines de millions d'euros pour la Ville de Paris, propriétaire des œuvres. Pendant l'enquête il apparaît que l'établissement était mal protégé : alarmes inopérantes, système de vidéosurveillance plus ou moins en panne... Après un an d'enquête, Vjéran Tomic est finalement arrêté.

Le 30 janvier 2017, ce sont trois hommes qui comparaissent devant la 32e chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris pour "association de malfaiteurs en vue de la commission de vols en bande organisée" : Vjéran Tomic, Jean-Michel Corvez, qui apparaît comme receleur de haut vol et Yonathan Birn, qui a détruit les 5 toiles volés. Ils ont été condamnés respectivement à huit, sept et six ans de prison.

Nos invités

Me David-Olivier Kaminski, au barreau de Paris, avocat de Vjéran Tomic.

Brendan Kemmet, journaliste indépendant qui a suivi l'affaire pour Le Parisien.

