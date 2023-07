Lait Gallia contaminé par des larves : "On a des remontées tous les mois", déplore un lanceur d'alerte

Le lait infantile Gallia sur le banc des accusés. Des asticots ont été retrouvés dans plusieurs boîtes de lait en poudre, le témoignage d'une mère d'un bébé de six mois a été relayé ce mercredi 26 juillet par nos confrères du Parisien. Loin de l'incident isolé, plus d'une centaine de cas ont été rapportés.



Quentin Guillemain, président de l'Association pour la santé des enfants, créée pour les victimes du lait contaminé chez Lactalis, témoigne d'une récurrence sur RTL : "On a des remontées tous les mois de parents qui découvrent des larves dans le lait infantile de leurs enfants de marque Gallia", déplore-t-il. Un phénomène qui ne ferait guère réagir les entreprises concernées, selon Quentin Guillemain : "Jusqu'à présent, nous n'avons pas de réponse, tant du côté de Danone que de la DGCRF (Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, Ndlr)", assure-t-il.

"Aujourd'hui, on parle de 110 cas en trois ans, c'est énorme", s'étonne le lanceur d'alerte, qui précise : "On parle bien de boîtes fermées, scellées, qui viennent d'être achetées". Quentin Guillemain en est persuadé : "C'est bien quelque chose qui provient de la fabrication de ces produits", et non des consommateurs, estime-t-il.

Danone répond après plusieurs plaintes

Et les plaintes ne sont pas rares, ajoute Quentin Guillemain : "Il y a trois ans, des parents ont déposé plainte parce que leur enfant avait été hospitalisé. Il ne s'est jamais rien passé, les plaintes ont été classées, c'est très inquiétant", alerte-il.

Contacté par RTL, le groupe Danone vient d'affirmer qu'il traite la situation avec le plus grand sérieux. Il rappelle qu'en 2020, il y avait déjà eu des signalements et que l'analyse de 100.000 boîtes n'avait rien donné.