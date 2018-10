publié le 12/10/2018 à 11:45

Savez-vous vraiment ce que contient votre assiette ? Cette semaine, le magazine L'Obs s'intéresse à un livre qui fait froid dans le dos. L'hebdomadaire a rencontré Christophe Brusset, qui signe "Et maintenant, on mange quoi ?".



Dans cet ouvrage, cet ancien salarié de l'agroalimentaire raconte ce qui l'appelle "les sales petits secrets du secteur". Il explique par exemple comment il a un jour vu arriver 100 tonnes de graines de piment indien... pleines de cadavres de souris et de crottes. Deux ou trois manipulations et un bon broyage plus tard, le produit était exporté dans le monde entier et présenté comme un condiment premium.

Christophe Brusset explique aussi comment les équipes chargées de la recherche et du développement sont aussi capables de faire des miracles avec les produits les plus médiocres en y intégrant des épaississants, des émulsifiants, des stabilisateurs... Bref, pléthore d'additifs. Vous savez, ceux qui commencent par E notamment et qui sont écrits en tout petit sur les paquets...

À l'arrivée, tout peut être masqué, même une odeur de pourri, de moisi, de pas frais.

"J'ai travaillé dans les cuisine du diable", conclut-il. Je vous l'accorde, tout cela n'est pas très appétissant mais franchement ça vaut le coup d’œil, qui plus est si vous avez prévu d'aller faire vos courses ce week-end.