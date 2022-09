Alimentation : un ver retrouvé dans du lait infantile Gallia, la famille porte plainte

Une famille a décidé de porter plainte après avoir été victime d'une découverte plutôt désagréable, le 6 septembre dernier. En effet, elle a retrouvé un ver dans une boîte de lait Gallia fabriqué par le groupe Danone. Un fait intolérable pour la famille qui a donc décidé de porter l'affaire devant la justice en portant plainte au commissariat d'Épinal.

Selon les informations de Vosges matin, les autorités n'ont pas donné plus de précisions à ce stade, mais ce phénomène inquiète, notamment l'association pour la santé des enfants. L'association, qui a été créée à la suite de l'affaire Lactalis en 2017, affirme que les cas sont fréquents depuis 18 mois et que de nombreux parents les appellent à ce sujet.

Quentin Guillemain, président de l'association, assure même avoir reçu "trois mails concernant des larves retrouvées dans du lait Gallia" entre le 29 août et le 6 septembre. Le groupe Danone a reconnu que certains vers avaient été retrouvés dans leur boîte mais affirme ne pas comprendre comment cela a pu se produire.

Une précédente affaire en février 2020

La directrice de la communication du groupe Danone a répété que "la santé et la sécurité des bébés" est la "priorité absolue" et que "les conditions de production et de conditionnement de [nos] laits infantiles répondent à des normes extrêmement strictes". Selon le processus d'acheminement, les tuyaux sont "fermés et conditionnés sous atmosphère protectrice avec au moins 2% d'oxygène", rappelle la directrice de la communication qui assure "qu'aucun insecte ne peut s'y développer".

En février 2020, des larves avaient déjà été retrouvées dans des boîtes de lait infantile Gallia. Là encore, le groupe ne comprenait pas d'où les insectes provenaient. Le directeur médical à l'époque des faits avait estimé que "les parents avaient pris des 'agglomérats de poudre, des grumeaux' pour des vers".

Dans le cas de la découverte des vers aujourd'hui, Danone n'a pas l'intention de faire un rappel de produits pour l'instant. Des analyses au sein du site de production doivent avoir lieu et cela pourrait durer plusieurs jours.

