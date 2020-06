"La police nationale n’est évidemment pas raciste", assure son porte-parole

publié le 08/06/2020 à 01:35

Alors que les révélations de l'enquête de StreetPress ce vendredi 6 juin sur des messages racistes publiés sur Facebook et attribués à des membres des forces de l'ordre, ont provoqué un tollé, Michel Lavaud, porte-parole de la police nationale, revient sur la polémique.

"La police nationale n’est évidemment pas raciste, elle est même en première ligne dans le combat contre le racisme, qui est un fléau. Quand des victimes de racisme viennent chez nous, ce sont 5.000 plaintes qui ont été enregistrées en 2019 et 2.500 auteurs de propos ou de d'actes racistes qui ont été mis en cause par les enquêtes de police. Donc la police nationale est aux côtés des personnes victimes de racisme", assure-t-il au micro de RTL.

"Nous pourrions vous emmener à des cérémonies de sortie d'élèves gardiens de la paix, adjoints de sécurité, officiers ou commissaires, nous constaterions tous que la police nationale est plurielle, que les policiers de demain sont de toutes origines et qu'ils sont à l'image de la société actuelle", rapporte le porte-parole de la police nationale.

Il faut la lumière sur ces faits Michel Lavaud, porte-parole de la police national Partager la citation





À propos des enquêtes qui ont été ouvertes concernant certains policiers, notamment sur un groupe Facebook où sont tenus des propos racistes, antisémites et homophobes, Michel Lavaud estime que "ces enquêtes sont indispensables". "Il faut la lumière sur ces faits", assure-t-il.