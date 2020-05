Nord : la police réalise une reconstitution faciale pour résoudre une enquête

publié le 22/05/2020 à 18:28

Une enquête de police, à l'arrêt depuis la fin de l'année 2018, pourrait sans doute connaître une avancée grâce à une prouesse scientifique. Alors que les policiers de Douai tentent, depuis de longs mois, d'identifier le cadavre d'un homme retrouvé le 28 décembre 2018, dans un bois privé à Hornaing, dans le Nord, la police scientifique est parvenue à établir une reconstitution faciale de la victime. Une méthode qui pourrait donc permettre aux enquêteurs de connaître son identité.

Comme le relaie 20 minutes, un nouvel appel à témoins a donc été lancé par la police nationale, ce mercredi 20 mai, pour savoir qui était cet homme, dont le corps a été retrouvé dans un état de décomposition très avancée, il y a un an et demi. Les causes du décès n’avaient alors pas pu être déterminées.

Les enquêteurs savaient toutefois que la victime avait un âge compris entre 56 et 66 ans et qu’il portait un appareil dentaire métallique sur la mâchoire supérieure. Autre signe caractéristique dévoilé par l'enquête : la victime avait aux pieds des chaussures Crocs en plastique. Avec cette reconstitution faciale réalisée, la police parviendra sans doute à identifier la victime, après deux appels à témoins infructueux.

[#AppelATémoins]

Un corps décomposé a été retrouvé en forêt d'#Hornaing fin 2018.

Il s'agit d'un homme âgé de 56/66 ans.

Une reconstitution faciale scientifique a été établie.

Si vous avez des informations, contactez les #policiers de #Douai au 06 23 24 27 97 pic.twitter.com/zNFtsezNc1 — Police Nationale 59 (@PoliceNat59) May 20, 2020