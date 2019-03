publié le 01/03/2019 à 22:43

En envoyant un selfie désespéré à son ex-compagne, cet homme de 46 ans résidant à Labastide-Saint-Pierre (Tarn-et-Garonne) pensait commettre son dernier geste. Il ne soupçonnait pas que cette dernière lui sauverait la vie, alertant aussitôt les gendarmes.



L'histoire rapportée par La Dépêche du Midi ce jeudi laissait en effet envisager le pire. À la suite d'une rupture amoureuse, un quadragénaire résolu à se suicider, s'est photographié ce mardi 26 février aux alentours de minuit, une corde passée autour du cou. L'homme a ensuite envoyé le cliché à son ancienne compagne par SMS, accompagné d'un message lui annonçant qu'il s'apprêtait à mettre fin à ses jours.

Alarmée, la destinataire du message désespéré s'est empressée de contacter les autorités locales. Une patrouille de Grisolles s'est aussitôt rendue au domicile du suicidaire, à Labastide-Saint-Pierre, le découvrant "pendu à l'antenne du toit".

Réanimé de justesse, son état est toujours "critique"

Sans attendre, les gendarmes sont intervenus, plaçant le corps de l'homme inconscient "en arrêt cardio-respiratoire" en position latérale de sécurité. Les trois militaires préviennent alors le SAMU et les sapeurs-pompiers, et prodiguent les premiers secours à la victime pendant une vingtaine de minutes.



Après avoir été réanimé par les urgentistes, le Bastidien a été conduit au centre hospitalier de Montauban. Toujours dans "un état critique", il se trouve depuis mardi soir dans le service des soins intensifs de l’hôpital de la cité d’Ingres (Montauban). Selon les informations dont dispose le journal, les médecins n'ont pas souhaité se prononcer sur son état et sur ses éventuelles séquelles.