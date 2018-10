Les selfies font plus de morts que les requins dans le monde

publié le 04/10/2018 à 12:21

"Un touriste décède en voulant prendre un selfie", ce genre de titres d'articles fleurit dans la presse du monde entier. Des chercheurs indiens ont établi que les selfies ont fait plus de morts dans le monde que les requins en six ans. Entre octobre 2011 et novembre 2017, 259 personnes sont décédées en voulant se prendre elles-mêmes en photo.



Ils sont parvenus à ce chiffre en compilant des données de la presse mondiale. Ils y ont recherché des mot-clés : "mort par selfie" ou encore "accident de selfie". "Comme les selfies ne sont jamais indiqués comme cause de mort dans les bases de données officielles, les scientifiques pensent même sous-estimer le nombre de morts", précise Slate.



Selon cette étude, trois personnes sont mortes en faisant un selfie en 2011, deux en 2013, 13 en 2014, 50 en 2015, 98 en 2016 et 93 en 2017. La très grande majorité des victimes a entre 22 et 23 ans. Les chercheurs estiment que passé 30 ans le risque d'accident diminue. Des faits qui se produisent d'abord en Inde, mais aussi en Russie, puis aux États-Unis et au Pakistan.